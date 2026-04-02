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Il giovanile del Psd lancia "Gen Smart": scuola di formazione che va oltre gli schemi tradizionali

Non solo materie totalmente istituzionali. Si partirà da intelligenza artificiale e public speaking

2 apr 2026

I rappresentanti di Gen-SM, giovanile del Psd, vanno oltre i modelli tradizionali di scuola politica e lanciano “Gen Smart”: nuovo corso di formazione aperto a tutti, giovani e meno giovani, per approfondire tematiche istituzionali ma non esclusivamente politiche. Destinatarie: tutte le persone che vogliano “crescere e mettersi in gioco”, spiegano i rappresentanti del movimento. Si partirà con due 'materie': l'intelligenza artificiale applicata alla politica e un corso di public speaking per migliorare l'abilità oratoria in pubblico. I corsi inizieranno dopo Pasqua. Tra gli insegnanti ci sono esperti delle rispettive materie. Per iscriversi, è possibile contattare il movimento giovanile tramite i canali social.

Nel servizio l'intervista a Nicholas Perpiglia (presidente Gen-SM)




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