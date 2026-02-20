TV LIVE ·
Il Governo a difesa dell'Aif, dopo l'ultimo attacco mediatico

Respinte "illazioni prive di fondamento" su presunti conflitti di interesse di Nicola Muccioli

20 feb 2026
Il Governo a difesa dell'Aif, dopo l'ultimo attacco mediatico

Il Congresso di Stato interviene sull'offensiva mediatica che da settimane coinvolge la Repubblica di San Marino nella vicenda Starcom/Bsm, denunciando un tentativo sistematico di delegittimazione delle istituzioni. Nel mirino dell'ultimo attacco ritenuto diffamatorio i vertici dell’Agenzia di Informazione Finanziaria oggetto di ricostruzioni apparse su testate estere. Il Governo ribadisce quindi il proprio sostegno al Tribunale e alle autorità di vigilanza, assicurando piena tutela dell’operato dell’Aif. Il Governo conferma che non cederà a pressioni esterne e vigilerà affinché i soggetti preposti possano lavorare con serenità, nel rispetto della legge. Respinte con fermezza le illazioni, su presunti conflitti di interesse tra incarichi nazionali e ruoli in consessi internazionali, ritenute prive di fondamento.

Leggi il comunicato stampa integrale 




