Il Governo a difesa dell'Aif, dopo l'ultimo attacco mediatico

Il Congresso di Stato interviene sull'offensiva mediatica che da settimane coinvolge la Repubblica di San Marino nella vicenda Starcom/Bsm, denunciando un tentativo sistematico di delegittimazione delle istituzioni. Nel mirino dell'ultimo attacco ritenuto diffamatorio i vertici dell’Agenzia di Informazione Finanziaria oggetto di ricostruzioni apparse su testate estere. Il Governo ribadisce quindi il proprio sostegno al Tribunale e alle autorità di vigilanza, assicurando piena tutela dell’operato dell’Aif. Il Governo conferma che non cederà a pressioni esterne e vigilerà affinché i soggetti preposti possano lavorare con serenità, nel rispetto della legge. Respinte con fermezza le illazioni, su presunti conflitti di interesse tra incarichi nazionali e ruoli in consessi internazionali, ritenute prive di fondamento.

