CASO BSM-STARCOM Il Governo a difesa dell'Aif, dopo l'ultimo attacco mediatico Respinte "illazioni prive di fondamento" su presunti conflitti di interesse di Nicola Muccioli

Il Governo respinge con fermezza qualunque illazione volta a ipotizzare conflitti di interesse o sovrapposizioni improprie tra ruoli tecnici nazionali e incarichi in consessi internazionali. Tali incarichi internazionali – precisa una nota dell'esecutivo – sono soggetti a rigidi protocolli etici e di riservatezza che precludono ogni interferenza tra l’attività di monitoraggio sovranazionale e le procedure giudiziarie o amministrative interne ai singoli Stati. Il comunicato del Governo è stato diramato dopo l'ultimo articolo del sito EuAlive – registrato in Belgio, con sedi editoriali a Bruxelles e a Sofia in Bulgaria – in cui si riferisce che la Stacom Holding ha avviato un procedimento legale a Sofia contro il Direttore dell'Aif Nicola Muccioli in merito al potenziale abuso di informazioni derivate dal Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa sull'antiriciclaggio, di cui Muccioli è Presidente. Nello stesso articolo si riporta una posizione attribuita al Moneyval in cui viene affermato che “Qualsiasi ipotesi” in tal senso “sarebbe errata”. “Non si comprende come mai – prosegue il comunicato dell'esecutivo - un gruppo internazionale affermato sul piano europeo utilizzi la leva mediatica con tecniche di vera e propria propaganda diffamatoria per risolvere le sue controversie giudiziarie anziché concentrare i propri sforzi nel dimostrare sul piano del diritto e delle regole procedimentali gli eventuali elementi a proprio discarico”. Ribadito dunque l'impegno del Governo a difesa del Tribunale e delle proprie autorità, fra le quali, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, senza cedere a pressioni esterne di nessun tipo e vigilando affinché i soggetti preposti possano svolgere il proprio lavoro con serenità, nel rispetto della legge e nell’intento di accertare la verità dei fatti contestati.

