CONGRESSO DI STATO Il Governo a Libera "attacco scomposto, sterile e confuso" "Giudizi di tale portata e falsità gettano discredito sulle istituzioni sammarinesi, compresa la Reggenza"

Il Governo a Libera "attacco scomposto, sterile e confuso".

In una nota il Congresso di Stato, risponde a un attacco di Libera, che definiscono "scomposto, sterile e confuso". Il partito di opposizione aveva etichettato il Governo come "illegittimo, antidemocratico e inefficace". Nella replica, scrivono che "in assenza di argomentazioni politiche, Libera ricorre alle meschinerie e alle falsità". Il Governo respinge così al mittente "tutte le illazioni", rivendicando la legittimità del Governo in carica che ha proceduto all’assunzione ad interim degli incarichi lascati vacanti dai due esponenti di Rete. "Giudizi di tale portata e falsità" - spiega il Governo - "gettano discredito sulle istituzioni sammarinesi, compresa la Reggenza e non sono assolutamente accettabili".

