Il Governo contro Boschi: "Nessuno dei membri del Congresso di Stato è stato indicato da poteri dello Stato estranei al Consiglio"

Il Congresso di Stato risponde alle recenti affermazioni in Aula del Consigliere di Libera, Luca Boschi, secondo il quale “questo Governo lo ha fatto l'ex Dirigente del Tribunale Valeria Pierfelici”. “Il diritto di esprimere le proprie opinioni in sede parlamentare – sostiene oggi l'Esecutivo – non deve farci dimenticare la responsabilità che questo comporta dinnanzi ai cittadini. Nessuno degli attuali membri del Congresso di Stato – sottolineano - è stato indicato da poteri dello Stato estranei al Consiglio. Se Boschi è certo delle proprie affermazioni – si chiede ancora il Governo - per quale motivo non ha fatto le azioni di competenza all’atto della nomina, dal momento che allora era Capitano Reggente e quindi supremo garante dell'ordinamento? Parole, per il Governo, pronunciate solo per creare clamore mediatico utile a causare “un cortocircuito tra poteri e minare così le basi di un equilibrio tra Istituzioni che con fatica si sta tentando di ricostruire”. Il Governo, infine, assicura che attiverà tutti i canali istituzionali più idonei a tutela del prestigio del proprio ruolo.