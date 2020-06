Il Governo delibera il rilascio di garanzie fidejussorie a favore delle banche per sostenere la liquidità di famiglie e operatori economici

Il Governo delibera il rilascio di garanzie fidejussorie a favore delle banche per sostenere la liquidità di famiglie e operatori economici.

Con due recenti delibere, entrambe emanate il 15 giugno, il Congresso di Stato stabilisce il rilascio di distinte garanzie fidejussorie da parte dello Stato a favore degli istituti di credito per l'erogazione di finanziamenti a sostegno di famiglie e imprese. La prima prevede: una garanzia massima di 133mila euro a favore di BSI; fino a circa 102mila per Banca di San Marino; e garanzia massima fino a 315mila euro per Cassa di Risparmio. Importi, per un totale di oltre 550mila, – si legge nella delibera n.15 – che corrispondono alla garanzia pari al 70% del finanziamento richiesto.

Sul fronte degli aiuti alle famiglie in difficoltà, la seconda delibera fissa il rilascio di fidejussioni bancarie sino a 45mila euro per Banca di San Marino; 11.700 euro a favore di Bac; 18mila per BSI e garanzia massima fino a 13.950 euro a favore di Carisp. Lo Stato, in questo caso, garantisce il 90% del prestito erogato ai nuclei familiari interessati.



