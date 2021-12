CONFERENZA STAMPA Il governo guarda al 2022: IVG, congedi di paternità, bio, nuove infrastrutture e sviluppo economico

In remoto la conferenza stampa del Congresso di Stato. Nella prima parte il Governo si è focalizzato sui risultati raggiunti nel 2021.



Il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari ponel'attenzione sulle relazioni internazionali rafforzate nel corso del 2021. "Un anno molto particolare segnato da molte emergenze", che ha reso necessario il rafforzamento delle relazioni internazionali, come in ambito generale. Con l'Italia le relazioni sono state molto intense, come da programma di governo. "Con l'Italia - spiega - abbiamo concluso molti accordi, con incontri di altissimo livello come la visita della Reggenza a Mattarella e numerosi incontri con i ministri. Tutti i colleghi hanno rafforzato i rapporti con i loro omologhi". "È andato avanti il negoziato con l'UE nonostante le limitazioni del covid". Un anno anche di intense relazioni con altri stati con stati come Regno Unito, Russia, Ungheria e Israele che potranno portare numerose opportunità a San Marino. Ci sono stati anche dei passi in avanti nell'ambito delle telecomunicazioni. "Presenteremo nel nuovo anno - dichiara - le linee progettuali di sviluppo che intende adottare questo governo che prevedere tempi lunghi di implementazione". Anche sul fronte di altri temi c'è stato un rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale. Sono stati fatti anche passi avanti sul tema di adozioni e affido di minori stranieri non accompagnati.



Il Segretario alle Finanze Marco Gatti interviene. "È stato un anno complesso perché gli effetti della gestione della pandemia sull'economia sono stati impegnativi, anche se il 2021 ha visto una ripresa economica generalizzata". Nell'anno "abbiamo raccolto dei risultati già disseminati nel 2020". Ricorda il report del fondo monetario internazionale che parlava di un paese messo in difficoltà dal debito nel 2020, che ha portato il governo a intervenire su Carisp e a chiedere il prestito ponte che ha permesso a San Marino di accedere ai mercati internazionali. A settembre 2021 la crescita del paese è stata riconosciuta dal Fondo Monetario Internazionale che ora ha una prospettiva differente dell'economia sammarinese. Il bilancio previsionale parla di un paese che andrà in netto miglioramento. "La sfida per il 2022 - spiega - è affrontare le prime riforme".



Parola al Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta. "La pandemia ci ha accompagnato per tutto l'inizio dell'anno con una recrudescenza allineata a quella degli altri paesi europei". Abbiamo cercato di rimanere allineati il più possibile alle disposizioni internazionali per quanto riguarda la pandemia, con dinamiche in continua evoluzione. San Marino è pronto a seguire le nuove linee internazionali per combattere la variante, anche se ci sono dei segnali positivi per il futuro. Un anno difficile anche dal punto di vista politico, ma lo scoglio delle dimissioni è superato per il Segretario, che ribadisce la volontà di andare avanti con il governo con obiettivi comuni. Ribadisce che le frizioni sono state appianate con il governo.



Interviene il Segretario agli Interni Elena Tonnini. "Il lavoro della Segreteria Interni non risulta sempre di immediata comprensione". Per la pubblica amministrazione è stato portato avanti l'obiettivo di efficientare l'apparato e portare la dirigenza verso una maggiore autonomia. Di fondamentale importanza per il Segretario anche il decreto sulla valutazione della dirigenza pubblica, che prevede di seguire gli obiettivi dei dirigenti e il loro raggiungimento. Proseguono anche gli accorpamenti di uffici della PA. Il processo è iniziato nel 2020 ed è proseguito nel 2021 e andrà avanti nel 2022. Si è lavorato alla riorganizzazione della struttura del tribunale e alla norma di riorganizzazione dell'avvocatura dello stato. Parla di passaggi in forte discontinuità con il passato come il reclutamento delle forze dell'ordine con criteri comuni per la selezione delle autorità e la costituzione dell'Ecc.ma camera a parte civile nel caso titoli, che ha permesso di opporsi all'archiviazione di molte posizioni.



Il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini ringrazia il supporto di tutti i colleghi per i risultati raggiunti, frutto di una collaborazione trasversale. La riforma dell'ordinamento giudiziario è stata emessa grazie ad un confronto serrato con tutti gli attori che fanno parte del settore giustizia e, per il Segretario, porterà ad un grosso passo in avanti per il paese, anche di fronte alle valutazioni degli organismi internazionali.

Il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini prende la parola. L'impegno è focalizzato sull'aumento delle tariffe dei servizi, "circostanza complicata che riguarda i mercati, impazziti dal punto di vista globale per l'aumento dei costi". Una situazione che ha visto la Segreteria impegnata nell'impostare una politica tariffaria rinnovata, da gestire "con grande equilibrio e condivisione". Importante nell'anno l'attività su tutele sociali, ammortizzatori e sostegni ai cittadini in difficoltà. "Abbiamo avviato nel 2021 la riforma del mercato del lavoro", di cui a luglio è stata portata avanti una parte con il decreto sul mercato occasionale. Il confronto proseguirà con i sindacati di categoria.



Il Segretario all'Industria Fabio Righi parla, nonostante l'anno difficile per la pandemia, di "dati positivi sull'apertura di nuove attività". Ad agosto sono aumentate del 400% le nuove persone giuridiche, ad ottobre le nuove licenze segnano un +35%. Le politiche economiche e industriali hanno permesso al sistema di reggere e avere dati positivi rispetto al 2019. "Abbiamo lavorato - spiega - a norme che miravano a semplificare la vita dell'attività imprenditoriale", come la possibilità per le aziende di riunirsi in teleconferenza. Soddisfazione per le intese con camera di commercio degli Stati Uniti e Russia e il memorandum con Amazon Web Services. Un lavoro intenso che "ha reso San Marino interessante verso l'esterno". L'attività della Segreteria proseguirà con l'intento di aprirsi al mondo.



Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati rimarca che nel turismo "come in tutto il mondo è stato un anno difficile". Il Tavolo Territoriale per il Turismo ha visto protagonista anche il ministro italiano Massimo Garavaglia, che ha firmato a fine luglio l'accordo di cooperazione con il Titano. "Il TTT ci ha dato modo e ci darà modo di trovare risorse economiche in Europa", spiega, ma ricorda l'importanza di proseguire anche con l'appeal territoriale per quanto riguarda la proposta turistica, limitata anche dalla mancanza di visitatori stranieri. Da giugno a settembre constata che i numeri sono aumentati rispetto al 2019. "Abbiamo fatto qualcosa di molto positivo o almeno abbiamo fatto la nostra parte" riflette. Ricorda che ci sono state 167 giornate impegnate nel territorio, 64 eventi attivi e l'iniziativa del voucher vacanza. "Assieme al governo - aggiunge - si è messo mano al settore Poste, procedendo ad un accorpamento con il Filatelico". Ci saranno novità, il settore è riuscito ad invertire la tendenza negativa con una riorganizzazione che ha portato ad un risparmio di 300mila euro.

Il Segretario all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi porta l'attenzione sul settore scuola, che ha sofferto tantissimo ma giudica le lezioni in presenza nel 2021 "una vittoria per il nostro paese". È stato uno sforzo grandissimo frutto di una forte alleanza fra scuola e operatori della sanità. Un anno difficile che ha visto anche l'avvio di momenti importanti come l'incontro con i ministeri di Istruzione e Università italiani, che permetterà di avviare riforme importanti. L'Università sammarinese sta entrando sempre più a sistema come risorsa grazie all'accordo firmato fra Congresso e Ateneo. Per quanto riguarda la cultura rileva nell'anno passato 200mila visitatori ai musei. Sono state revisionate le tariffe delle strutture e avviato il Museo del francobollo e della moneta. Forte attenzione è stata dedicata inoltre alle politiche dedicate ai giovani.

Il Segretario al Territorio Stefano Canti parla dei rapporti intensificati con gli omologhi italiani, che hanno permesso di raggiungere abbiamo raggiunto intese su più fronti, come il protocollo d'intesa con la Protezione Civile italiana. Intensificati anche i rapporti con il ministro italiano Patuanelli per favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica a San Marino. Presentato alle nazioni unite il rapporto internazionale per l'agenda 2030 dell'ONU. Rimarcata l'importanza della partecipazione alla COP26, in cui è stata portata la posizione di San Marino sul cambiamento climatico. Nei prossimi mesi verranno sviluppati i progetti presentati alle Nazioni Unite.



La seconda parte della conferenza è stata dedicata agli obiettivi per il 2022.

Il Segretario Beccari a breve termine guarda alla legge sulla carriera diplomatica, il cui testo è già stato completato per un confronto all'interno della maggioranza prima dell'avvio dell'iter legislativo. Una normativa che viene aggiornata dopo 30 anni. Sull'accordo di associazione con l'UE il Segretario si aspetta un anno intenso dal punto di vista negoziale per San Marino, assieme a Monaco e Andorra. "Sarà un anno di confronto interno" in cui si discuteranno i punti più rilevanti. "Prima del 2023 - aggiunge - sarà difficile vedere una conclusione del negoziato". Si lavora anche al rafforzamento di relazioni con gli altri stati. Prevede anche risvolti importanti anche sulle telecomunicazioni.



Il Segretario Gatti constata che per arrivare al pareggio del bilancio dello stato ci sarà una rivisitazione dell'imposta dei redditi e dell'IGR. Verrà fatto un lavoro sulle detrazioni fiscali e sulle aliquote. Prevista anche una riforma della contabilità dello stato. Si lavora anche sul passaggio dalla monofase all'IVA, tema importante per il paese ma che avrà un impatto sulla liquidità. Il confronto con gli organismi internazionali per trovare risorse sostenibili per affrontare il passaggio sarà importante. Per le banche, concluso l'iter necessario dal punto di vista normativo, verrà affrontato il veicolo per la gestione degli NPL. "Le banche - spiega - avranno la possibilità di liberare risorse e migliorare i loro risultati di esercizio, che ci attendiamo già positivi per il prossimo anno".



Il Segretario Tonnini interviene su pa e avvocatura dello stato. La riorganizzazione degli uffici proseguirà nel 2022. L'ufficio del personale dovrà arrivare ad una gestione di tipo centralizzato, con un ufficio che regoli i vari enti dello stato. Il 2022 sarà l'anno della revisione normativa dell'Istituto Musicale Sammarinese che ne inquadri la struttura giuridica, assieme alle parti in causa. L'accordo di stabilizzazione del personale del settore pubblico allargato vedrà impegnati il governo e tutti i sindacati. Sul referendum approvato sull'IVG è partito l'iter per l'emanazione di una norma e l'abolizione del reato in vigore. Già stesa una bozza del pdl, discussa nell'ultima seduta del congresso. La legge passerà poi al collegio garante, per poi passare in consiglio per la prima lettura. Sulla commissione d'inchiesta sulle banche, verrà chiesto un mandato al Congresso di Stato per affrontare le tematiche più urgenti.



Il Segretario Ciavatta per la sanità prevede ancora qualche mese nell'occhio del ciclone della pandemia, con le nuove varianti. Prevede ancora forte impegno sul contrasto al covid e alla fornitura di dosi booster per gestire le vaccinazioni. Mira ad una maggior integrazione con il sistema sanitario italiano per garantirsi un autosostentamento. Ribadisce l'importanza di rivedere l'art.3 del memorandum italiano del 1974 che limita la possibilità a diversi professionisti di recarsi sul Titano. Guarda anche all'importanza di garantire alle imprese farmaceutiche di operare in territorio. Il sistema sanitario deve riorganizzarsi con un'ampia veduta. "Devo necessariamente essere ottimista, - aggiunge - alcuni studi ci dicono che questa ondata potrebbe essere l'ultima di quest'entità".



Per il Segretario Ugolini nel 2022 il codice di procedura penale nel 2022 sarà completato e si arriverà al completamento del pacchetto giustizia. Nell'ambito delle famiglie, oltre all'impegno sul quesito referendario, si lavora al progetto di legge su congedi di gravidanza e di paternità. Il testo è stato inviato alle forze politiche per arrivare ad una legge che sostenga tutte le esigenze. Per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario si mira a terminare i lavori nella struttura dei Cappuccini, che necessita di un ammodernamento secondo quanto prevedono gli organismi internazionali. Da approfondire anche la corte arbitrale e l'istituto del trust.



Il Segretario Canti conferma l'impegno sul Piano Regolatore Generale. "Come segreteria stiamo facendo approfondimenti", anche per rispettare le linee dell'agenda 2030" riferisce. Si guarda ad alcune infrastrutture per rilanciare l'economia in determinati settori. Il PRG Boeri, una volta definiti gli obbiettivi, permetterà di portarli avanti. Sullo smaltimento rifiuti, "puntiamo ad un impianto di compostaggio all'interno di San Marino". Raccogliere l'umido all'interno di San Marino e la carta in territorio porterà ad uno smaltimento del 50% dei rifiuti nel territorio. "Vetro, plastica e metalli - spiega - dobbiamo mandarli per forza verso l'esterno, le piccole dimensioni del territorio non ci consentono di gestirle internamente". Guarda anche alla riforma di legge sull'agricoltura, con una spinta sul bio per dare sistemi innovativi per dare sostegni a un settore in espansione, non solo in territorio ma in tutto il mondo. Nel campo viticolo il 60% delle colture sono dedicate solo alla vite biologica, dopo 3 anni di riforme del settore. "Da quest'anno - annuncia - potrà essere prodotto il primo vino biologico a San Marino". Si arriverà al 100% del settore, così come in altri ambiti, come il foraggiero. Nell'ambito della zootecnia ancora non è partito il biologico ma si mira a farlo in futuro.



Per il Segretario Lonfernini l'obiettivo primario è la legge sul mercato del lavoro, con l'impegno entro giugno a produrre testi normativi. Verrà depositato in tempi brevi il primo blocco della legge sull'informazione. "Rappresenta sostanzialmente - spiega -il quarto vero potere di un paese. Deve essere una legge equilibrata che dia la possibilità di informare correttamente i cittadini e, per gli operatori, di riconoscersi correttamente". Confermato anche un forte impegno per lo sport, dopo i risultati raggiunti nell'anno. Guarda anche con soddisfazione all'ingresso del Titano in "Irena" e all'adozione della convenzione ILO190 contro la discriminazione sul luogo di lavoro.



Il Segretario Righi guarda allo sviluppo economico per il 2022. Punta ad un'estrema semplificazione del sistema economico, dal punto di vista della sicurezza e delle attività di controllo. Per quanto riguarda marchi e brevetti nel 2021 San Marino ha registrato incassi da un milione e 600mila euro. Ora si lavora a servizi esclusivi nell'ambito della proprietà individuale. Mira ad una semplificazione in materia societaria, anche con un registro autonomo delle attività economiche.



Il Segretario Pedini Amati punta ad investire in infrastrutture per il settore turistico. Spiega che si sta procedendo anche in ambito europeo per avere risorse, ma chiede che lo stato metta in campo investimenti per il settore. "Non possiamo continuare a chiudere alberghi invece che aprirli. - spiega -Un hotel con cento stanze rischia di chiudere il prossimo anno e sarebbe un grosso problema per il settore". Chiede di credere in un rilancio turistico. "Noi abbiamo fatto la nostra parte risparmiando molti soldi per il settore, i privati hanno fatto la loro parte con iniziative e sponsorizzazioni, ma ancora non basta". Ci sono presupposti per nuovi investimenti da imprenditori, che però necessitano di vedere un progetto più complessivo per il settore. "Dobbiamo far sì - chiarisce - che il nostro settore sia appetibile". "Nel bilancio dello stato - specifica - bisogna trovare risorse, non solo ristori per il rilancio del settore". Sui parcheggi c'è stato un balzo in positivo sugli incassi con l'utilizzo delle sbarre. Ricorda anche Mauro Maiani, "ha dato a questo paese la possibilità di farsi conoscere nel mondo in campo Expo". Ricorda anche che è stata trovata una collocazione abitativa a 15 famiglie in difficoltà.



Nel settore dell'istruzione il Segretario Belluzzi spiega che a gennaio inizierà il confronto con la maggioranza su istruzione e università. Si guarda anche ad una revisione dell'offerta formativa della scuola elementare e degli orari delle medie. Sull'università ci saranno nuovi bandi di ricerca. Verrà avviata una stagione di grandi mostre in ambito culturale che mirano a portare a maggiori entrate nel settore della cultura. Verrà riaperto il Museo delle armi antiche nella seconda torre, ristrutturato con un nuovo layout.

