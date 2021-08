LUNEDÌ 30 Il Governo presenta il nuovo ospedale in una serata pubblica

Il Governo presenta il nuovo ospedale in una serata pubblica.

Tre esponenti di governo: Canti, Ciavatta e Gatti, insieme ai vertici Iss per spiegare il progetto di variante del Piano Particolareggiato della Zona Servizi Sanitari per la realizzazione del nuovo Ospedale di Stato. La serata pubblica di lunedì prossimo 30 agosto, nella sala Montelupo di Domagnano, è solo la prima di una serie di appuntamenti per illustrare ai sammarinesi il progetto, dopo l'adozione della Variante al Pp nella Commissione per le Politiche Territoriali.

Con i Segretari al Territorio, Sanità e Finanze, anche il direttore dell’ISS Alessandra Bruschi e i rappresentanti del Gruppo di Lavoro sul nuovo Ospedale. “Gli obiettivi del nuovo Ospedale sono orientati da un lato ad avere una struttura moderna costruita con le nuove tecnologie nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, dicono Canti e Ciavatta, dall’altro lato a dotare il territorio sammarinese di una struttura strategica che possa offrire servizi competitivi e di alto livello. Il progetto, che ha già ricevuto manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, si pone l’ambizioso obiettivo di dotare la Repubblica di San Marino di una struttura capace di affrontare le nuove sfide della sanità del futuro”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: