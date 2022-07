Il Governo presenta il Programma Economico 2023: ecco i progetti per il futuro a partire dalle riforme

Il Governo presenta il Programma Economico 2023: documento con i progetti dell'esecutivo per il prossimo futuro. Tema al centro della Commissione Finanze, con il segretario Marco Gatti. Tanti gli obiettivi di ogni Segreteria di Stato contenuti nel programma. Al centro ci sono le riforme da predisporre entro la fine del 2022: riforma del lavoro, delle pensioni e dell'imposta generale sui redditi. Nel testo il Congresso parte da una riflessione sulla difficile situazione economica legata soprattutto a pandemia, rincari e guerra in Ucraina e invita a ritrovare una “unità di intenti” nel Paese.

Il prossimo sarà “ancora un anno impegnativo”, prevede il Governo. Per il 2022 si stima che San Marino crescerà del +1,3%. Andando ai progetti in campo, sul piano finanziario si parla, tra le altre cose, di ragionare sull'introduzione del sistema Iva sul Titano, di riforma Igr e dell'introduzione di una “Carta del contribuente” per regolare i rapporti tra fisco e cittadini. In arrivo anche le novità sulla Smac, dalla sostituzione della carta ai nuovi servizi digitali. Si guarda poi alle opportunità economiche dell'Accordo di associazione all'Unione Europea, dal mercato unico e bancario ai finanziamenti.

Fronte telecomunicazioni: si torna a parlare dell'apertura a più operatori per la telefonia mobile. E la fibra ottica coprirà l'intero territorio della Repubblica entro il 2023. Nuovi investimenti sono poi in arrivo per la sicurezza e le forze di Polizia. Per la pubblica amministrazione, il Congresso prosegue nella riorganizzazione, insieme al rinnovo del contratto per i dipendenti. In arrivo una nuova norma per l'avvio di attività economiche. Annunciata anche la legge per consentire coltivazione, trasformazione e vendita di canapa con basso livello di Thc. Spazio, poi, ai piani per cultura e turismo, dalla valorizzazione di strutture come musei e collezioni al potenziamento dell'offerta turistica e alla promozione esterna del territorio.

Il Programma economico non è stato il solo argomento trattato in Commissione che, si prevede, proseguirà in seduta serale. In comma comunicazioni le critiche delle opposizioni sempre su questioni economiche. Libera si focalizza sul rinnovo del contratto per i salariati dell'Azienda Lavori Pubblici invitando il Governo a risolvere la situazione. Repubblica Futura aggiunge una riflessione sul calo del potere di acquisto delle famiglie, esortando l'esecutivo a mettere in agenda “i temi concreti che stanno a cuore al Paese”.

Nel corso della seduta anche l'audizione – in seduta segreta - dei vertici di Banca Centrale sulle prospettive del sistema finanziario sammarinese guardando all'Accordo di associazione, sulla risoluzione dei problemi legati ai crediti non performanti e sulla gestione del debito.