CONGRESSO DI STATO Il Governo punta agli investimenti: dalle telecomunicazioni a progetti di transizione energetica Telefonia mobile: via libera alla realizzazione di nuove antenne. Giovedì la firma del contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico fuori territorio

A monte la soddisfazione per il rating di San Marino alzato di due livelli graduali da S&P, “un upgrade di questo tipo ottenuto negli ultimi 20 anni soltanto da 5 Paesi” - rileva il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, parlando di risultato storico. Frutto di stabilità politica e azioni coerenti in questa e nella scorsa legislatura e del lavoro corale portato avanti dalle Segreterie e dagli uffici dello Stato”. “Dovremo abituarci a questi risultati – commenta il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi – perché dietro al miglioramento del rating c'è e ci sarà l'accordo di associazione con l'Ue: attraverso l'analisi e lo scambio di dati statistici, - aggiunge - si ottiene una migliore leggibilità del sistema Paese”.

Vietato, comunque, sedersi: occorre andare avanti con le riforme, - esorta il Governo - con gli investimenti interni ed esterni. A questo proposito, - annuncia il Segretario di Stato Rossano Fabbri - arriva il via libera a nuove infrastrutture di rete di telefonia mobile: si passa alla fase esecutiva, con l'installazione di antenne lungo la Superstrada, da Dogana al Kursaal in Città, ovvero l'asse commerciale del Titano, per colmare il gap accumulato negli anni, “garantendo così una connettività avanzata e affidabile a beneficio di cittadini e imprese”. Aree e strutture, di proprietà dello Stato; costi, a carico di TIM Spa, senza oneri aggiuntivi per la collettività, “con la prospettiva di creare le condizioni per l'ingresso successivo di nuovi operatori sul mercato”. Via via, saranno coperte altre zone del territorio, fino a creare un luogo fisico – fa sapere Fabbri – per conservare i dati sensibili”. "Un obiettivo considerato nevralgico e strategico che verrà effettuato anche con non poche novità - dettaglia il Segretario Fabbri - rispetto a un rapporto che abbiamo naturalmente con Telecom Italia Mobile che però vedrà per la prima volta infrastrutture già di proprietà dello Stato fin da subito con costi che verranno totalmente assorbiti dall'ente privato e con un'implementazione che è oramai necessaria nella Repubblica di San Marino proprio per tutte le problematiche che abbiamo tutti i giorni nell'utilizzo della telefonia mobile. Quindi - aggiunge - siamo insomma persuasi del fatto che dopo avere sdoganato le problematiche che riguardano un po' le questioni burocratiche di pertinenza del Congresso di Stato in qualche mese si possa veramente arrivare a colmare un gap che oramai per la Repubblica di San Marino è davvero un qualche cosa di non più sostenibile. È un lavoro - conclude - che dovrà continuare anche sulle altre zone non coperte però immediatamente dopo a questa implementazione si potrà aprire effettivamente agli altri operatori che saranno interessati nel rapportarsi con la Repubblica di San Marino. Quindi c'è molta soddisfazione da parte nostra".

Richiama gli investimenti previsti dall'AASS, come direttrici dello sviluppo, il Segretario di Stato al Lavoro per presentare le novità legate al percorso di transizione energetica fuori territorio. Operazione che segnerà una svolta nell'autonomia energetica del Paese, con immediata ricaduta sulla riduzione del peso delle bollette e un ritorno, sul piano economico, in termini di competitività. “Non stiamo buttando via soldi – rimarca Alessandro Bevitori – ma stiamo facendo investimenti”. Il primo si concretizzerà giovedì 7 agosto con la firma del contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico oltre confine.

Un richiamo, a chiusura di conferenza stampa, anche al confronto sull'IGR: “Se vogliamo semplicemente vivacchiare, con i conti a posto ma che non ci permettono di uscire dall'ordinario, allora niente riforme; se invece vogliamo crescere e mettere mano a nuovo ospedale, scuole, impianti sportivi, serve il capitale – il commento di Gatti – per guardare alla sicurezza futura”.

Nel video l'intervista a Rossano Fabbri, Segretario di Stato Industria e Tlc.

