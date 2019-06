Il Governo rassicura: “Nessun bail-in”

Il Governo interviene a poche ore dalla diffusione su organi di stampa sammarinesi e italiani di notizie definite “prive di fondamento”. “San Marino – scandisce il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Eva Guidi – non ha alcuna intenzione di introdurre il 'bail-in'. Sono molto delusa e arrabbiata - continua - con coloro che mettono in circolazione notizie di questo genere al solo scopo di creare allarmismo”. Il Governo si riserva di intraprendere azioni legali a tutela del Paese.