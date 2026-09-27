GIUSTIZIA Il Governo replica a Rf sul caso di Massimiliano Simoncini Nota del Congresso di Stato: Il reintegro del magistrato, escluso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario, compreso quello designato da Repubblica Futura.

Il Governo replica a Rf sul caso di Massimiliano Simoncini.

Il Congresso di Stato replica a Repubblica Futura sul caso del magistrato Massimiliano Simoncini, accusando il partito di opposizione di fare un uso politico e strumentale della vicenda. Al centro, la delibera con cui il Consiglio Giudiziario ha escluso il reintegro di Simoncini nelle funzioni di Commissario della Legge.

Il provvedimento, sottolinea il Governo, è stato approvato all’unanimità dai sette componenti con diritto di voto, compreso il rappresentante indicato da Rf. Per il Congresso, la sentenza della Corte europea ha censurato la norma retroattiva del 2020 sulla nomina, ma non ha disposto il reintegro automatico del magistrato. La decisione del Consiglio Giudiziario sarebbe invece fondata su fatti successivi e autonomi rispetto al ricorso di Strasburgo.

La nota richiama due valutazioni negative sulla professionalità di Simoncini, confermate nei successivi giudizi, e tre sanzioni disciplinari definitive. Tra queste, una destituzione poi riformata in sospensione nel procedimento relativo all’ammissione di prove illegittime in una causa civile. Il Governo precisa inoltre che i circa 170mila euro citati da Rf riguardano arretrati e differenze retributive, non un risarcimento.

Il Congresso respinge le accuse di epurazione e difende le riforme della giustizia, definite essenziali per stabilità, efficienza e autonomia della magistratura.

Leggi il comunicato del Congresso di Stato

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