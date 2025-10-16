Il Governo risponde a RF: "Non si ferma la nostra azione per costruire il futuro del Paese"

"Un amalgama di accuse che non ferma l’azione di Governo, impegnato a costruire il futuro del Paese". Così il Congresso di Stato replica alla nota di RF diffusa domenica 12 ottobre.

"Il Governo - si precisa - è quotidianamente impegnato nella gestione di dossier di importanza strategica e di portata storica: dall'Accordo Ue, alla stabilità dei conti pubblici, passando per la realizzazione di riforme strutturali non più procrastinabili. Un lavoro complesso, che richiede serietà, - sottolinea l'Esecutivo - e una visione di lungo periodo, qualità - conclude - che sembrano mancare a chi preferisce la politica urlata e la polemica sterile".











