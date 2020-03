Il Governo vara misure di proroga dei termini di legge delle scadenze fiscali e per il pagamento di tasse e imposte

Il Congresso di Stato ha deliberato la moratoria e la proroga per tutte le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri e tributi in generale, nonché relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente. La data di scadenza, ad esempio, delle bollette di acqua - luce - gas di qui al 31 maggio, è fissata in 60 giorni dalla data di emissione delle fatture; quella della Cartella Unica delle tasse per il 2020 è prorogata al 30 aprile; mentre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello IGR G slittano in via straordinaria al 15 giugno.

Tutti i dettagli nella Delibera n.10 del 17 marzo 2020.

Scarica la delibera