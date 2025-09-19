Il grande imprenditore Tilman J. Fertitta è il nuovo ambasciatore USA a San Marino

Nel video le interviste a Tilman J. Fertitta, Ambasciatore Usa a San Marino, Luca Beccari, Segretario agli Esteri

L'ambasciatore designato degli Stati Uniti in Italia e San Marino, Tilman Joseph Fertitta, è arrivato sul Titano per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Grande imprenditore, proprietario di catene di ristoranti, alberghi e casino e del team di basket NBA della sua città, il Houston Rockets, è amico e sostenitore di Donald Trump, 69 anni, ha un patrimonio stimato in 10,7 miliardi di dollari. Nasce a Galveston, nel Texas, da una famiglia di origini italiane.

È stato accolto dal Segretario di Stato per gli affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dalla console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Daniela Ballard.

Alla presenza delle più alte cariche istituzionali di governo, è stato ricevuto con la sua famiglia a Palazzo Pubblico, con gli onori militari. Poi la cerimonia ufficiale, che dà l'avvio all'incarico diplomatico, con la consegna delle Lettere Credenziali, nelle mani dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti ed Italo Righi.

"Durante i nostri incontri ho sottolineato la volontà degli Stati Uniti di rafforzare i legami economici tra i nostri due paesi - commenta Tilman Joseph Fertitta, Ambasciatore Usa a San Marino - . Gli Stati Uniti desiderano collaborare con San Marino per creare nuove opportunità nel campo commerciale ed investimenti. Nel 1861 Abraham Lincoln ha accettato la cittadinanza onoraria da parte dei Capitani Reggenti ed ha definito i cittadini di San Marino dei "grandi amici". Nel corso degli anni, questo legame si è ulteriormente rafforzato".

Il Segretario di Stato agli Esteri Beccari, ha ricordato come quello tra i due Paesi, sia un legame che va oltre la diplomazia, un vincolo di amicizia e stima reciproca, fondato sulla condivisione di comuni ideali profondi.

Comunanza di valori, però posizioni diverse, per esempio sulla Palestina. "Questo non è un problema che caratterizza il rapporto tra San Marino e gli Stati Uniti - conclude Luca Beccari, Segretario agli Esteri - Direi che l'Europa non è perfettamente unita su questi temi, come non tutti i paesi sono allineati allo stesso modo, per quanto si stia rinforzando al fronte di quei paesi che riconoscono in una effettiva implementazione della soluzione dei due Stati la soluzione vera per questo conflitto. Questo non è qualcosa che allontana o divide, ma sicuramente noi portiamo avanti, come abbiamo sempre fatto, quelli che sono i nostri principi e soprattutto portiamo avanti una volontà unanime del nostro Parlamento che su questo si è espresso in maniera, direi, netta e senza alcun tipo di sfumatura".

