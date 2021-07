Il green pass tiene banco in Commissione Esteri: Governo al lavoro, per le opposizioni problema di rapporti con Italia

In tema "green pass" tiene banco anche in sede parlamentare a San Marino, in Commissione Esteri. Il segretario di Stato Beccari ha aggiornato sulla situazione. Da un punto di vista tecnico, spiega, "il certificato verde sammarinese potrà essere letto da tutti i Paesi UE", però bisognerà vedere quale sarà la decisione di ogni singolo Paese. Per Beccari l'Ue ha scelto di “discriminare il vaccino rispetto alla produzione di anticorpi". Sulla questione il Governo continua a lavorare, ma le opposizioni attaccano parlando di problemi di relazioni con l'Italia.

Citando la Grecia che riconosce Sputnik, Libera afferma: "L'Italia, se volesse, lo farebbe in 10 secondi". Per Rf, è "paradossale" che il Titano non riesca a negoziare con la Repubblica italiana il riconoscimento del vaccino russo. Dalla maggioranza c'è invece chi difende il fatto di aver optato per lo Sputnik, come il Pdcs che parla di una "scelta coraggiosa". Un atto "responsabile", aggiunge il Segretario agli Esteri che definisce la questione un problema tra Ue e Sputnik, più che con l'Italia.

