SAN MARINO Il Greta sollecita piano d'azione sulla lotta alla tratta di esseri umani Mette in guardia, in particolare, rispetto ai rischi di sfruttamento in ambito lavorativo

E' il nuovo rapporto del Greta su San Marino. Il Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani chiede al Titano di adottare un piano d'azione nazionale in materia, puntando su prevenzione, identificazione delle vittime, sensibilizzazione e formazione dei professionisti interessati. Pur non rilevando vittime di tratta in territorio mette in guardia, in particolare, rispetto ai rischi di sfruttamento in ambito lavorativo, vista l’elevata domanda di manodopera straniera, identificando anche i settori: il lavoro domestico, l’edilizia, il turismo e l’agricoltura.

Proprio in questa direzione chiede sensibilizzazione e azione in rete tra ispettorato del lavoro, organizzazioni sindacali, settore privato. Chiede di prevedere misure di assistenza e sostegno alle vittime, presunte o identificate. Sguardo specifico ai minori, richiamando la cooperazione tra istituzioni, rispetto ai rischi legati al reclutamento e l'abuso su Internet e social network.

