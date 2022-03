Il gruppo "Libertà per San Marino" propone di sottoscrivere tre Istanze d'Arengo

In occasione dell'Arengo il gruppo “Libertà per San Marino” propone la possibilità di sottoscrivere tre istanze d’arengo, per chiedere “l’archiviazione definitiva del Green Pass”; la seconda istanza riguarda “la discriminazione subita dai sanitari” non vaccinati contro il Covid-19. La terza per chiedere di riconsiderare la volontà di aderire alle sanzioni che l’Unione Europea e gran parte dei paesi occidentali intendono applicare nei confronti della Russia. Nel comunicato è specificato dove è possibile firmare.

