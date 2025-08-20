52ESIMA FESTA DELL'AMICIZIA Il leader del Pdcs Venturini soddisfatto dopo un anno del nuovo Governo Dal 22 al 24 agosto il tradizionale appuntamento estivo a Serravalle. Al centro dei due dibattiti politici l'economia e i rapporti con Italia ed Europa. Domenica il comizio finale.

Il prossimo week end, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, l'attenzione della politica sammarinese si concentra sulla 52esima edizione della Festa dell'Amicizia, organizzata dal Pdcs come sempre a Serravalle. È un appuntamento classico d'agosto, in Repubblica, che richiama tanti sammarinesi e non solo anche per l'intrattenimento e lo svago ma con i dibattiti in piazza, sempre molto seguiti, segna di fatto la ripresa dell'attività politica sul Titano, dopo la pausa estiva. Nel primo dibattito in programma, venerdì 22, si parlerà di economia con le politiche di sviluppo per dare solidità e sostenibilità al paese. Parteciperanno esponenti di maggioranza e opposizione e a far gli onori di casa per il Pdcs saranno il capogruppo Massimo Andrea Ugolini e il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. La riforma o, che dir si voglia, le modifiche all'Igr saranno probabilmente al centro del dibattito, anche alla luce delle distanze finora emerse nel confronto: “Credo che ragionando insieme – osserva il Segretario Pdcs Gian Carlo Venturini – una soluzione la si può trovare, quando si cerca di dare risposte a favore del Paese.

Bisogna cercare di equilibrare, tutelando le fasce più deboli e facendo emergere l'evasione fiscale, in un'ottica di equità”. Sabato 23 agosto, alla Terrazza Ex-Ritrovo, andrà invece in scena il dibattito dedicato ai rapporti con Italia ed Unione Europea, con il Segretario di Stato Luca Beccari, la Presidente del Pdcs Alice Mina, esponenti di maggioranza e opposizione ed anche il Segretario Generale Csdl Enzo Merlini e il Presidente Anis Emanuele Rossini. A circa un anno dalla nascita del Governo, il Segretario del Pdcs Gian Carlo Venturini, terrà domenica 24 il tradizionale comizio di chiusura della festa: “Sono soddisfatto – dichiara – del lavoro che stiamo portando avanti ma credo che il prossimo autunno sarà molto impegnativo e importante per dare concretezza alle proposte programmatiche che abbiamo concordato, per dare risposte alla cittadinanza”. Durante la conferenza stampa Venturini ha anche affermato che il prossimo candidato Capitano Reggente espressione del Pdcs, per il semestre 1° ottobre – 1° aprile, verrà scelto tra i consiglieri Alice Mina, Lorenzo Bugli e William Casali.

Leggi il comunicato stampa

