Il legame forte con Grenoble: le istituzioni rinsaldano la cooperazione con la comunità sammarinese Celebrazioni in onore di Sant'Agata a Froges

I Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, in occasione della Festa di Sant’Agata, ospiti - insieme al referente dei rapporti con le comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri, Roberto Moretti - all'incontro annuale della Comunità Sammarinese di Grenoble, dagli anni '30 punto di riferimento per i cittadini residenti Oltralpe. Oltre 200 le persone riunite per un momento conviviale organizzato a Froges, città gemellata con Acquaviva, a testimonianza di un legame stretto e duraturo. Segretari di Stato a colloquio anche con la Console Eliane Rastelli.

“Le comunità rappresentano un capitale umano inestimabile – ha dichiarato il Segretario Fabbri - Queste occasioni sono strategiche per tessere una rete di relazioni che rafforza la nostra presenza nel mondo”. Dal Segretario Bevitori messo l'accento sulla solida cooperazione tra le istituzioni sammarinesi e quelle locali: “Le nostre comunità – ha rimarcato - sono un patrimonio di storia e tradizione, ma anche un ponte verso nuove opportunità di dialogo e sviluppo internazionale”.

Non è mancato il tradizionale scambio di doni con il Presidente dell'Associazione Nicolas Celli. A portare il suo saluto anche il Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini che messo in luce l'importanza di mantenere vivo il contatto e l'identità culturale dei sammarinesi all'estero. Un ponte ideale dunque tra San Marino e Francia, costruito sulle fondamenta solide dell'identità e dell'appartenenza ora proiettato verso un futuro di collaborazione.

