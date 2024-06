PALAZZO PUBBLICO Il mandato a Democrazia e Libertà, Venturini: "Un governo, il prima possibile" Due gli scenari ritenuti più probabili

Alle 15 precise le delegazioni di Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista, che con la coalizione Democrazia e Libertà hanno ottenuto la maggioranza relativa nelle elezioni del 9 giugno, si sono presentate a Palazzo Pubblico – rispondendo alla convocazione della Reggenza – per ricevere il mandato necessario ad avviare le consultazioni per la formazione della prossima maggioranza di Governo. L'incontro dei Capitani Reggenti con Gian Carlo Venturini, Francesco Mussoni e Manuel Ciavatta per la Dc e Rossano Fabbri, Denise Bronzetti e Giovanna Cecchetti per Alleanza Riformista è durato, appena pochi minuti.

“Ci riuniremo già nella giornata di oggi – dichiara il Segretario Pdcs Gian Carlo Venturini - per organizzare il calendario degli incontri con le varie forze politiche, per trovare la soluzione alla formazione di un governo, nei 15 giorni che la legge prevede. Anzi, auspichiamo anche prima perché riteniamo che sia necessario avere un governo, il prima possibile”. Due gli scenari ritenuti più probabili per riuscire a raggiungere e superare la quota 35 fissata per legge: una maggioranza di 44 consiglieri, formata da DC-Alleanza Riformista, Libera e PSD oppure una maggioranza di 39 consiglieri composta da DC-Alleanza Riformista, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi.

