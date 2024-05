Il Messaggio dei Capitani Reggenti per l'apertura della campagna elettorale

I Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, rivolgono un messaggio in occasione dell'apertura della Campagna elettorale del 9 giugno.

"Si apre oggi la campagna elettorale che condurrà i nostri cittadini – sia residenti in territorio che all’estero – ad esprimere l’esercizio del proprio diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali del 9 giugno prossimo. È, quella del voto per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale, un’importante responsabilità nonché la massima espressione dell’esercizio della sovranità popolare. Il popolo, infatti, attraverso il voto, sceglie i propri rappresentanti in seno all’organo istituzionale più importante del nostro Ordinamento.

Ogni cittadino deve poter esercitare tale diritto in maniera libera e consapevole: è pertanto quanto mai fondamentale che la propaganda e l’informazione contribuiscano ad assicurare tale consapevolezza, consentendo ai cittadini la conoscenza dei programmi e dei candidati delle liste e delle coalizioni. Confidiamo a tale proposito sul senso di responsabilità, correttezza e rispetto da parte di tutti i protagonisti in competizione affinché questa importantissima fase di campagna elettorale si svolga con lealtà, equilibrio e senza eccessi e soprattutto affinché ogni dibattito o confronto - ancorché vivace ed articolato - non degeneri in toni offensivi, né trascenda in attacchi personali, espressioni diffamatorie ed atteggiamenti irrispettosi e lesivi della dignità ed onorabilità dell’avversario. Atteggiamenti, questi ultimi, che servono solo ad ingenerare, inutilmente, maggiore confusione nel cittadino se non addirittura a svilire e delegittimare la politica e con essa le istituzioni stesse. Al contrario, il miglior servizio che si può rendere alla cittadinanza è quello di incentrare la propaganda e l’informazione elettorale sui contenuti, focalizzandosi sulle proposte e sugli obiettivi da perseguire e senza mai oltrepassare i limiti di una equilibrata e corretta dialettica politica.

Confidiamo anche nel senso istituzionale degli organi di stampa. Ad essi spetta il compito fondamentale di diffondere un’informazione il più possibile obiettiva, corretta, imparziale ed in grado di mantenere quel distacco e – ove possibile – quella “neutralità” necessari a garantire a tutti la par condicio. Auspichiamo che le nostre sollecitazioni non vengano disattese e con esse le giuste aspettative dei cittadini che, con il proprio voto, contribuiranno a determinare il futuro assetto politico ed istituzionale della nostra Repubblica. Determinante sarà l’impegno corale di tutti a far sì che l’intero periodo di campagna elettorale possa svolgersi nella piena osservanza delle sue prerogative e regole e, dunque, in maniera costruttiva e civile nell’interesse superiore del Paese".

