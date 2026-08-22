Il messaggio dei Capitani Reggenti: “Una storia di ideali universali condivisi”

Il Messaggio dei Capitani Reggenti incentrato sui valori condivisi tra San Marino e Santa Sede; le grandi sfide del mondo contemporaneo, il concetto identitario della libertà

In luce il valore spirituale, civile e istituzionale dell'evento collocato nel solco di una storia consolidata che ha visto accogliere Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Un significato in più nei 100 anni delle relazioni tra San Marino e Santa Sede che i Capitani Reggenti, Alice Mina a Vladimiro Selva richiamano nella condivisione e convergenza sui valori fondamentali. “Un secolo di dialogo continuo, durante il quale le nostre Istituzioni hanno attraversato insieme alcune delle pagine più significative della storia contemporanea, mantenendo saldo un rapporto consolidato sul rispetto reciproco e sulla mutua volontà di condividere ideali universali, anteponendo sempre la dignità della persona, la pace, la solidarietà e la libertà”.

Forte appello alla pace ricordando le esperienze di accoglienza che il Titano ha vissuto nella II Guerra Mondiale e vive oggi verso il popolo ucraino, verso quella palestinese. Richiamano l'enciclica di Papa Leone invocano un progresso tecnologico che sia al servizio dell'uomo senza smarrire il primato della persona, tenendo al centro la dignità, la libertà di coscienza, la responsabilità, il bene comune. In un passaggio fortemente identitario la Reggenza inquadra la concezione peculiare della libertà, per San Marino: "Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio, né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e, soprattutto, verso quelle che verranno. Non manca il riferimento al ruolo internazionale della Repubblica, piccola nelle dimensioni. Ma grande per l'orizzonte dei valori universali e per la coerenza con i principi che sostiene. (…) la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell’altro; quando non innalza muri, ma costruisce ponti; quando non divide, ma riconosce nell’altro una parte della stessa, unica e magnifica umanità”. Non manca il riferimento al ruolo internazionale della Repubblica, piccola nelle dimensioni, ma grande per l'orizzonte dei valori universali e per la coerenza con i principi che sostiene.







