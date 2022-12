NATALE Il messaggio della Reggenza ai sammarinesi: "Auguri di pace e serenità" Forte richiamo "a percorrere la strada del dialogo per risolvere i conflitti". Vicinanza alle persone sole, recupero del valore dell'ascolto, e l'invito al dono del proprio tempo, gesti concreti per una comunità il più possibile accogliente

I Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta formulano ai cittadini auguri di pace e serenità. In un anno profondamente segnato dalla guerra in Ucraina dopo il difficile periodo Covid, esortano ciascuno - in occasione delle Festività - a “scegliere e a percorrere la strada della pace e del dialogo”, per risolvere ogni conflitto, in famiglia, nella società e tra i popoli”. Per i Capi di Stato di recente, proprio grazie all'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, “la gioia dell'incontro” con alunni, studenti e docenti di tutte le scuole; anziani e persone con disabilità; assistenti e volontari: “Incrociare i loro sguardi, vedere la felicità attraverso il sorriso, potersi stringere la mano e conversare scambiandosi gli auguri – sottolineano Le Loro Eccellenze - ci ha introdotto già nell'essenza più profonda del Natale”.

Fisso il pensiero della Reggenza verso chi vive il periodo natalizio “in condizioni di sofferenza, di solitudine e di difficoltà”, con “l'augurio più sentito di trovare, proprio nella vicinanza delle persone e nella concretezza dei piccoli gesti, il sostegno necessario per superare tali situazioni”. Vicinanza che si realizza nel dono del proprio tempo a cui va attribuito – sollecitano - “il giusto significato nei rapporti interpersonali, recuperando il valore dell'ascolto, sia di chi è a noi vicino, sia di chi non ha voce”.

Il Natale infine come momento di riflessione “per uno sguardo rinnovato sulla storia” della Repubblica “e sul senso più profondo della sua presenza nell'oggi” e per la riconoscenza di appartenere alla nostra comunità “unica e straordinaria nella sua piccolezza”, da custodire “nella pace per i secoli a venire”.

