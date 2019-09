Il messaggio di Mattarella, 'Auspico che i nostri Paesi sappiano costruire sempre più dinamiche collaborazioni'

In un messaggio inviato all'Ambasciata d'Italia, il Presidente della Repubblica italiana formula ai Capitani Reggenti gli auguri in occasione della Festa del Santo Patrono: "Comuni radici culturali e la condivisione di principi e valori - scrive Sergio Mattarella - hanno alimentato nei secoli la fitta trama delle relazioni che ci uniscono e rafforzato gli speciali vincoli di amicizia tra San Marino e Italia". Poi auspica che i due Paesi "sappiano costruire sempre più virtuose dinamiche di collaborazione", augurando in conclusione benessere e prosperità ai sammarinesi.