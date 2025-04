Il messaggio di Papa Francesco: le riflessioni di Don Mangiarotti e Suor Maria Gloria Riva

Protagonisti della diretta di San Marino Rtv dei funerali di Papa Bergoglio, in studio assieme a Mauro Torresi, Don Mangiarotti e suor Maria Gloria Riva, che ci parlano del messaggio che ci ha lasciato Papa Francesco.



Don Gabriele Mangiarotti: È stato un momento intenso in tutta la partecipazione. Cioè ci ha mostrato un volto che non è quello dell'immaginario collettivo, ma è un volto di una persona che ha toccato il cuore degli uomini, che ha detto che aveva una sua caratteristica, che poteva parlare e parla a tutti. In particolare, mi ha colpito il ricordo di quello che diceva i giovani: "Non state al balcone della vita, siate protagonisti". Perché essere protagonisti del giovane è la cosa più affascinante e i giovani spero che l'abbiano capito.

Suor Maria Gloria Riva: Il messaggio più forte di Papa Francesco è indubbiamente l'attenzione al cuore dell'uomo. Lui è stato sempre vicino all'uomo più povero come al più ricco nella sua interiorità. Tuttavia, credo che in questo funerale sia emersa anche la grandezza del Papa, cioè la trascendenza della sua persona. Ha fatto capire quanto fosse collegato con quell'aspetto trascendente che lui stesso rappresentava. Forse sfuggiva, in mezzo alle polemiche e anche agli Osanna che a volte gli sono stati rivolti. Qui c'è stata una grande essenzialità, era il Papa di tutti ma che indicava il tutto della vita, che è Dio.