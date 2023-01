Il Ministro degli Esteri greco in visita sul Titano: pieno supporto per l'Accordo di associazione Negoziato che si potrebbe concludere a metà anno. Dalla Reggenza, nel corso dell'udienza a Palazzo Pubblico, un appello alla pace

Accordo di associazione, economia, diritti umani: temi centrali della visita ufficiale del ministro degli Esteri greco, Nikolaos-Georgios Dendias. Si parte dal memorandum sulle consultazioni politiche firmato dei due Paesi nel 2021, con l'obiettivo di sviluppare l'accordo e proseguire nella collaborazione. A Palazzo Begni i colloqui con il segretario agli Esteri, Luca Beccari. Tra gli altri settori di interesse c'è poi quello economico, specie per il turismo.

Un'altra fase importante è legata al negoziato con l'Ue per il quale il Ministro ha garantito il pieno appoggio, sperando in una conclusione dell'accordo quanto prima. Potrebbe avvenire entro giugno o luglio 2023. Si guarda poi alla collaborazione tra i due Stati negli organismi internazionali. Altro argomento trattato: la guerra in Ucraina, con l'apprezzamento per le posizioni prese dal Titano.

Nel corso della visita Dendias è stato insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata ed è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Dai capi di Stato un appello alla pace, passando attraverso la diplomazia. Da qui l'auspicio che il 2023 sia un anno di ritorno al dialogo a livello globale.

Nel servizio l'intervista al ministro degli Esteri greco Nikolaos-Georgios Dendias e al segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

