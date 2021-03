INCONTRI BILATERALI Il ministro del Turismo Garavaglia: "San Marino è la Montecarlo d'Italia" Primo vertice a Roma col Segretario di Stato Federico Pedini Amati: sul tavolo i progetti per la ripartenza post pandemia

Primo incontro bilaterale, a Roma, tra il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il ministro Massimo Garavaglia. C'è voglia di ripartenza, di superare le difficoltà dovute al protrarsi della pandemia, il turismo sarà un volano fondamentale per le economie, e San Marino e Italia sono pronte a rilanciare la loro collaborazione in questo ambito. A tal proposito, uno degli obiettivi messi sul tavolo dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati, riguarda il Tavolo turistico territoriale, progetto di sviluppo promosso da San Marino e che coinvolge i territori limitrofi, grazie al quale la Repubblica potrebbe anche accedere ai fondi europei, grazie all'intermediazione dell'Italia. La collaborazione, anche da questo punto di vista, non manca.

Prima dell'incontro col ministro Garavaglia, la delegazione di San Marino, cui faceva parte anche Filippo Francini, direttore di Dipartimento, è stata ricevuta all'Ambasciata degli Emirati Arabi, per parlare del prossimo Expo. Ultimo incontro della giornata, al Campidoglio, con la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Nel video le interviste a Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo

