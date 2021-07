Il Ministro Garavaglia e il Segretario Pedini Amati siglano un Memorandum d'Intesa per rafforzare la collaborazione

Ottime relazioni bilaterali, una collaborazione in campo turistico che promette di esprimere ancor di più il proprio potenziale. La visita ufficiale in Repubblica del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, inizia da un primo incontro privato con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, in nome di una amicizia che supera i convenevoli di facciata e che oggi si traduce “in momento istituzionale storico”, anche in vista della riunione di domani del Tavolo Turistico Territoriale per l'avvio della fase esecutiva del progetto.







Quindi, il trasferimento a Palazzo Begni dove il Ministro Garavaglia, dopo un breve colloquio il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, viene insignito dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Riconoscimento all'importanza del sodalizio a cui segue la firma di un Memorandum d'Intesa che sottolinea l’importanza del turismo per lo sviluppo economico dei due Paesi, conferma la sinergia e la promozione di iniziative comuni volte alla realizzazione di progetti coerenti con l'Agenda 2030.

“Italia e San Marino mai così vicine”, - si è detto – unite da sfide ed interessi comuni, e dove trova spazio anche il dossier green pass, aspetto fondamentale per la stessa ripartenza turistica.

Nel video le interviste a Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo; Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri



A Palazzo Pubblico l'atto finale delle celebrazioni odierne per la visita ufficiale del Ministro italiano con l'udienza dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, alla presenza di numerose autorità politiche e militari. Introdotto dal Segretario di Stato Pedini Amati, Garavaglia ha ricordato l'immediata intesa con l'omologo sammarinese affinché il progetto TTT decollasse. “Ed ora con il Memorandum – ha detto – suggellato non solo un accordo di sviluppo turistico, ma viene conferita ulteriore forza al progetto”. “Una cornice ideale – osserva la Reggenza – per definire una duratura collaborazione tra due Repubbliche accomunate da uno stesso patrimonio storico, identitario e culturale, e da una antica ed innata vocazione all'accoglienza”. Dai Capi di Stato infine l'auspicio che tale cooperazione in ambito turistico possa essere propedeutica a futuri traguardi anche nella prospettiva di importanti appuntamenti internazionali “che contribuiranno a valorizzare le nostre esperienze – concludono – e nostri programmi”.