VERTICI BILATERALI Il ministro Giorgetti: "Tra Italia e San Marino tavolo permanente per prevenire i problemi, non solo risolverli" La visita del Segretario di Stato Fabio Righi si è conclusa con l'annuncio di un prossimo accordo interministeriale

Il Segretario di Stato Righi è stato ricevuto al ministero dello Sviluppo Economico dal ministro Giorgetti. A neanche due mesi dall'ultimo incontro con un esponente del governo sammarinese, al Ministero dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, rientrato poche ore prima da una importante trasferta a Bruxelles, riceve il Segretario di Stato Fabio Righi.

Sul tavolo una serie di temi, dall'industria alla digitalizzazione, dall'e-commerce all'aerospazio fino alla sicurezza economica. Ma entrambe le parti hanno convenuto che ogni questione da risolvere sarà affrontata attorno ad un apposito tavolo tecnico che le prenderà in carico, e che consentirà continuità nella cooperazione. Proprio come già convenuto alla Farnesina con la firma del protocollo mercoledì mattina. San Marino avrà collaborazione dall'Italia per un riposizionamento sul piano internazionale e mondiale, e un accordo interministeriale sarà firmato al massimo entro un paio di settimane.

Nel video le interviste a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, e a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria

