SAN MARINO - ITALIA Il Ministro Orazio Schillaci a San Marino: siglato il rinnovo del Piano d'Azione in ambito sanitario A Palazzo l'udienza dei Capitani Reggenti e la consegna dell'onorificenza. Focus sul 70° Anniversario dell'Iss

Si rinnova il patto per la salute e il futuro, tra San Marino e Italia. Sullo sfondo, l'universalità delle cure come fiore all'occhiello e sistema dinamico che ha saputo rispondere alle sfide del tempo. Il Ministro Orazio Schillaci accolto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, per un primo incontro tra le delegazioni dei due Paesi per tirare le fila di un rapporto sinergico che ha toccato l'apice durante la pandemia e si esprime tuttora reciprocamente ad ogni livello: nazionale tra Governi e locale con regioni e comuni limitrofi. Presenti gli Ambasciatori Fabrizio Colaceci e Daniela Rotondaro. Quindi, il confronto con il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e il Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale, seguito dalla firma del nuovo Piano bilaterale di Azione 2025-2027 in ambito sanitario. Atto clou che ricorre nell'anno del 70° anniversario dell'Iss e mira a dare impulso a nuove prospettive di sviluppo nel campo della sanità e delle scienze mediche: dalla programmazione sanitaria, ai modelli di cooperazione nella medicina di base e specialistica, e la ricerca. Prevista anche l'istituzione di tavoli tecnici congiunti, utili al coordinamento degli esperti sulle sfide sanitarie future. "Credo che le possibilità di collaborazione siano tante. I problemi che la sanità e le sfide che attendono la sanità sono simili in tutti i Paesi. Io credo - dice Schillaci - che aver firmato questo piano triennale rafforzi le possibilità di vincere insieme le sfide. Pensiamo alla prevenzione, pensiamo a una popolazione che invecchia, sempre più longeva e che quindi è spesso affetta da malattie cronico-degenerative. E quindi ci sono tanti temi sui quali abbiamo focalizzato la nostra attenzione e sulle quali credo che il contributo che i tavoli tecnici esistenti tra i due Paesi porteranno avanti permetteranno di avere una sanità migliore, più moderna per i cittadini di San Marino e per i cittadini italiani". "Riconfermiamo la collaborazione - osserva il Segretario Mularoni - in materia di cooperazione sanitaria, sociosanitaria, in materia di sanità pubblica, prevenzione, la mobilità del personale medico, la ricerca, la formazione. Quindi un'occasione importante per riprendere, rafforzare e rilanciare questa collaborazione con l'Italia".

In udienza, rimarcano “il comune obiettivo di continuare a garantire l'universale diritto alla salute dei cittadini” dei due Stati, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, “per una sanità sempre più rispondente alle esigenze in continua evoluzione”. Una collaborazione – ricorda Beccari - che potrà svilupparsi ulteriormente con l'Accordo di Associazione all'Ue che ci auguriamo diventi presto realtà esecutiva”. "In un regime di scambio di prestazioni che arricchirà ovviamente i servizi per i sanmarinesi, permetterà anche al nostro Istituto Sicurezza Sociale di operare con realtà europee, collaborare con realtà europee in piena autonomia gestionale delle politiche sanitarie e anche il rapporto con l'Italia sarà un rapporto che si potrà arricchire di queste piattaforme di collaborazione europea".

Presentata dal Direttore di Poste San Marino, Gian Luca Amici anche la serie filatelica dedicata ai 70 anni dell'Iss, omaggio per tutti i presenti. “Francobollo messaggero silenzioso della nostra cultura, e oggi sigillo di memoria e speranza” - ha detto.

Infine, momento di alto protocollo diplomatico con il conferimento al Ministro Schillaci dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata come grande amico della Repubblica.

Ultimo passaggio, il taglio del nastro della mostra per il 70° Iss, “Una Conquista di Civiltà”, curata da Antonio Morri e Claudia Malpeli.

Nel video le interviste al Ministro della Salute Orazio Schillaci; Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

