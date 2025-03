Il ministro Pichetto Fratin ai Segretari di Stato di San Marino: "Guardiamo al prossimo decennio"

A Roma l'incontro tra i Segretari di Stato Ciacci e Bevitori col ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. L'incontro nella nuova sede del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per iniziare a dare attuazione a quanto previsto nel memorandum d'intesa firmato meno di un anno fa, nel luglio 2024. Ma per i Segretari di Stato al Territorio e Ambiente Matteo Ciacci e al Lavoro Alessandro Bevitori, che ha anche la delega della Transizione ecologica, accompagnati dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, anche l'occasione per presentarsi al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha accolto la delegazione sammarinese.

Nel video le interviste a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente; Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per la Transizione ecologica; Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio e Ambiente