INCONTRO BILATERALE Il ministro Sergio Costa: "Ambiente, opportunità unica: Italia e San Marino cresceranno insieme" Vertice a Roma col Segretario di Stato Canti che ha rilanciato la proposta di fare della Repubblica uno Stato modello

I temi legati all'ambiente e alla eco sostenibilità sono particolarmente cari al ministero guidato da Sergio Costa, già generale dei carabinieri e dirigente del corpo forestale dello Stato, tanto che l'idea di una collaborazione a tutto campo con la Repubblica di San Marino in questi ambiti lo ha particolarmente entusiasmato. Il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti ha accolto le proposte e rilanciato l'idea di fare della Repubblica uno Stato modello, che potrebbe svolgere un ruolo propulsivo per l'Italia e gli altri Stati.

La collaborazione potrebbe infatti variare dallo sviluppo di progetti finalizzati a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, fino alla realizzazione di progetti specifici in materia di mobilità sostenibile. Il tavolo tecnico si metterà subito in moto per verificare, passo passo, i progressi compiuti e fissare i futuri obiettivi.

Nel video le interviste a Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, e a Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio

