Il monito del Pdcs: "Definire le tariffe energetiche con criteri di sostenibilità e gradualità".

Tariffe energetiche: “Approccio realistico, graduale e sostenibile”, lo chiede il Pdcs dopo l'audizione con i vertici Aass e l'Autorità per l'energia, “considerando tutti i vantaggi conseguiti dai contratti finanziari in essere”. “Le scelte che dovranno essere fatte a brevissimo termine in ambito energetico - ammonisce la DC - tengano conto primariamente degli interessi e del benessere della cittadinanza, tralasciando polemiche giornalistiche ad altri e lavorando al fine di una reale risoluzione dei problemi in un concreto clima di condivisione”. Non più rinviabili infine analisi e scelte politiche riguardanti gli investimenti nelle infrastrutture energetiche in chiave autonomia.

