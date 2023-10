COMMISSIONE SANITÀ Il Movimento Rete plaude l'approvazione del pdl sulla Fibromialgia "Siamo orgogliosi che sia stata la Segreteria Sanità guidata, all'epoca, da Roberto Ciavatta a dare risposta immediata alla cittadinanza attraverso il deposito del progetto di legge elaborato in seguito all’approvazione di un’Istanza d'Arengo"

Sull'approvazione unanime, in commissione sanità, del Pdl a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia, il Movimento Rete, in una nota, si dichiara orgoglioso per il fatto che è stata la Segreteria alla Sanità guidata, all'epoca, da un suo rappresentante – Roberto Ciavatta – a dare risposta immediata alla cittadinanza attraverso il deposito di un Pdl elaborato in seguito all'approvazione di un'istanza d'Arengo. Tanti i casi di fibromialgia a San Marino, ricorda Rete, che dopo aver assicurato massimo sostegno al pdl in commissione si impegna a fare altrettanto per l'approvazione definitiva in Consiglio.

