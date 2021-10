GOVERNO Il Natale delle Meraviglie si farà, Pedini Amati: "Direzione artistica affidata ad Andrea Prada" Gestione rifiuti: in arrivo nuovo accordo con la Regione Lombardia

Dopo il bando rivolto ad aziende sammarinesi andato deserto, l'unica strada percorribile era la trattativa diretta ma guardando oltre confine. A condurla nel giro di una sola settimana, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: su un ventaglio di 4 proposte, ad avere la meglio quella di Andrea Prada, volto noto del settore dell'intrattenimento, con esperienza nell'organizzazione di altre manifestazioni similari, e che diventa così il nuovo direttore artistico dell'evento. Luminarie: saranno identiche alla scorsa edizione, affidate allo stesso fornitore italiano, ma con una spesa inferiore; ad occuparsi della Comunicazione sarà invece una società sammarinese.

Inizialmente erano stati stanziati in delibera, per il bando, 320.000 euro, ma grazie ai tagli la spesa alla fine si attesta sui 280.000 euro, suddivisi in 150.000 per la parte artistica, 90.000 per le luminarie (-10.000 euro) e 40.000 per la Comunicazione (- 40.000 euro). A ciò si aggiunge per la prima volta la concessione a titolo gratuito di 36 casette di Natale alle associazioni di categoria, 9 per ciascuna. Pedini Amati rimanda al mittente “le tante polemiche piovute addosso alla Segreteria e all'Ufficio del Turismo, che in realtà, a conti fatti, - ricorda - hanno dimostrato di aver operato con trasparenza, serietà e senza agevolare chicchessia”. “Nonostante le difficoltà anche quest'anno San Marino – dice – avrà il Natale che merita”.

Si chiude il cerchio, sempre con apposita delibera, anche sulla convenzione tra la Repubblica e il Gruppo Cipriani. Nero su bianco impegni e condizioni per la gestione del Nido del Falco: i più celebri imprenditori italiani nel settore della ristorazione pronti ad investire 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'area. Nel 2023 l'apertura del locale che sarà di alto livello, come ha assicurato Giuseppe Cipriani, al pari degli altri del Gruppo.

Sul fronte ambientale, infine, il Segretario Stefano Canti riferisce dell'adozione di due delibere: una di integrazione ad un precedente accordo per la gestione dei rifiuti con le Marche; l'altra per il via libera ad una nuova intesa - firma prevista per giovedì - che consente alle imprese che trattano la gestione dei rifiuti in territorio di poter procedere al loro smaltimento presso impianti della Regione Lombardia.

Nel servizio l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

