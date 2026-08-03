Il nuovo logo del Partito Socialista L’Assemblea ha confermato la collaborazione con i movimenti “I Capi Famiglia” e “Pro San Marino” per la tutela della sovranità e dell’autonomia di San Marino

Il nuovo logo del Partito Socialista.

Il Partito Socialista cambia logo (su disegno di Vanessa Macina) e riunisce l’Assemblea. Ribadito il proprio sostegno alla richiesta di referendum sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, criticando la contrarietà del Governo e le decisioni del Collegio dei Garanti, parlando di "un limite alla democrazia diretta". Rilanciata poi la proposta di riforma della legge elettorale, con il ritorno al sistema proporzionale puro per garantire una maggiore rappresentatività. L’Assemblea, in una nota, ha confermato la collaborazione con i movimenti “I Capi Famiglia” e “Pro San Marino” per la tutela della sovranità e dell’autonomia della Repubblica.

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