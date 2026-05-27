Il Parlamento italiano dice sì all'unanimità all'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea

Alla Camera dei Deputati votata la proposta che porterà all'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino. Domani una delegazione in missione in Repubblica. È l'atto formale con cui il Parlamento italiano dice sì all'accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino. Dopo le audizioni di un anno fa alla commissione XIV, Politiche dell'Unione Europea, dei rappresentanti istituzionali di San Marino, l'organismo presieduto da Alessandro Giglio Vigna si è riunito per il voto finale relativo proprio alla conclusione dell'accordo di associazione, come conferma la relatrice Alessia Ambrosi.

"Abbiamo votato all'unanimità - dice Ambrosi - il parere positivo per l'accordo che segna un passo strategico, politico, importantissimo tra i rapporti tra l'Unione Europea e i due microstati, tra cui la Repubblica di San Marino. Questo è anche un passo importante per quanto riguarda l'integrazione normativa, economica e istituzionale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino e Andorra, con anche però una forte attenzione per quelle che sono le specificità costituzionali di questi due microstati. Inoltre il positivo il fatto che ci sia stato un voto unanime da parte di tutte le forze politiche presenti e questo sta a dimostrare ancora una volta il ruolo positivo, importante e bilaterale di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di San Marino".



Un sostegno pieno e convinto, quello che la commissione della Camera dei Deputati ha voluto dare al percorso intrapreso dalla Repubblica. "Siamo molto contenti - aggiunge Vigna - per l'approvazione dell'atto all'unanimità. Questa è la posizione del Parlamento italiano. L'Unione Europea deve procedere in modo spedito con l'accordo di partenariato con San Marino. Le istituzioni della Repubblica Italiana sono al fianco di San Marino e del suo popolo, dei suoi cittadini."

Nelle prossime ore una delegazione della commissione è attesa a San Marino per il relativo incontro istituzionale.

Nel video le interviste a Alessia Ambrosi, deputata Fratelli d'Italia; Alessandro Giglio Vigna, presidente Commissione Politiche dell'UE