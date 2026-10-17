Il partito di Vannacci approda anche a San Marino. Primo incontro pubblico al COMITES

Interviste a: Francesca Barbarancia, Referente Comitato Futuro Nazionale a San Marino; Alessandro Amadei, presidente del COMITES

Una nuova realtà politica si affaccia su San Marino, quella di Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci che è approdato, con il Comitato Costituente #2268, anche sul Titano. Il debutto, in occasione dell'incontro pubblico al COMITES sull'acqua e le risorse idriche, un tema che sta diventando sempre di più una sfida geopolitica, per il mondo ma anche per i piccoli territori:

"È il primo evento internazionale in cui un Comites, in questo caso il Comites di San Marino, essendo appunto San Marino uno Stato estero, invita Futuro nazionale ad essere presente, quindi a capire, sono qui per capire, per comprendere una problematica molto importante come questa delle risorse idriche. Futuro nazionale vuole essere vicino alle problematiche degli italiani all'estero, quindi dal problema dei frontalieri ma al problema anche delle risorse idriche. Un problema che ovviamente riguarda e sta smuovendo gli interessi geopolitici a livello nazionale e internazionale. In questo caso nostro qui è locale, ovviamente c'è una stretta connessione con il territorio limitrofo", le parole di Francesca Barbarancia, Referente Comitato Futuro Nazionale a San Marino #2268.

Si parla di crisi e di siccità solo quando c'è un'emergenza, sottolinea il Comites, invitando la politica ad agire di anticipo. Spera di trovare in Futuro Nazionale un interlocutore per far fronte ai problemi dei cittadini italiani all'estero.

"Noi sottoponiamo alla politica questa importante tematica perché in proiezione delle elezioni del 2027 crediamo che il tema debba essere trattato dalla politica, che sia al centro dell'agenda politica perché la terra in questo momento è in una grave crisi idrica, la terra sta bruciando, occorrono investimenti infrastrutturali adeguati, occorre una valorizzazione delle risorse idriche locali ed occorre una maggiore sensibilità sia della politica che della cittadinanza", dichiara Alessandro Amadei, presidente del COMITES.

Il nuovo Comitato di Futuro Nazionale sul Titano, vuole fare da ponte con le istituzioni e le realtà associative locali e nazionali, contribuendo alla tutela della comunità italiana sul territorio. Alla fine di agosto risultavano registrate circa cinquanta tessere di cittadini italiani e sammarinesi residenti in Repubblica di San Marino interessati alle attività del gruppo Vannacci.

"Ho l'onore e il piacere di portare i saluti del generale Roberto Vannacci e del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni a questo evento, a questa conferenza molto importante sul problema delle risorse idriche, quindi un problema che sta a cuore a Futuro Nazionale in quanto è un problema che riguarda i concittadini italiani all'estero", conclude Francesca Barbarancia.

Interviste a: Francesca Barbarancia, Referente Comitato Futuro Nazionale a San Marino #2268; Alessandro Amadei, presidente del COMITES