Il Partito Socialista invita all'azione sui temi economici: "Mettere il carovita al centro del dibattito"

Il Partito Socialista invita tutte le forze del Paese a mettere al centro i temi concreti, a partire dalla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. Si rivolge a tutti: partiti, istituzioni, sindacati, categorie, per arrivare ad “atti concreti al fine di scongiurare pericolose spirali economiche”. Pandemia e conflitti, per il Ps, si sono rivelati “in parte un forte pretesto per alimentare speculazioni legate al carrello della spesa”. I prezzi sono cresciuti, ma stipendi e pensioni sono fermi. Tutto ciò, per i socialisti, si ripercuote sull'intera economia.

Nel mirino del partito anche le politiche adottate per l'Azienda dei servizi che hanno portato, scrive, ad un aumento “spropositato” delle tariffe e a “passivi preoccupanti”. Da qui la richiesta di una commissione d'inchiesta per appurare eventuali responsabilità. Un riferimento, poi, alla pubblica amministrazione, con l'appello a snellire la burocrazia, anche a supporto degli imprenditori. Dinamiche che, si legge nella nota, ostacolano lo sviluppo.

