Il Partito Socialista riunisce gli aderenti e rilancia l'azione politica Ribadito l'appoggio al Governo, ponendo comunque osservazioni per realizzare il programma

L'assemblea degli aderenti del PS non è una semplice riunione, ma un incontro per fare il punto e “ridare slancio” alla forza politica, con l'approvazione del nuovo statuto e la nomina della nuova Direzione. I socialisti guardano al futuro e garantiscono appoggio all'attuale esecutivo, ponendo comunque osservazioni per mettere in atto il programma di Governo. Il PS ribadisce poi di voler proseguire nell'aggregazione insieme a Psd ed Elego. "Abbiamo il nulla osta per partire con gli organismi - afferma il presidente uscente Antonio Volpinari - cioè la nomina della Direzione". Si procederà, poi, con la nomina del nuovo presidente.

Proprio ieri l'annuncio di un accordo di cooperazione per un nuovo progetto tra i due consiglieri socialisti Alessandro Mancini e Giacomini Simoncini insieme a Noi Sammarinesi e Movimento Ideali Socialisti. Mancini e Simoncini avevano annunciato che non avrebbero partecipato all'assemblea odierna del PS del quale fanno ancora parte. Alla base motivazioni politiche e di metodo riportate in una lettera che, però, non è stata letta durante i lavori. "Abbiamo rivolto loro alcune osservazioni - spiega Volpinari - sul fatto che non avessero un contatto frequente con il partito. Forse perché non c'erano ancora questi organismi. Credo che questo dovrebbe servire loro a parlare di più con il partito e, prima di tutto, con la gente".

Nel servizio l'intervista ad Antonio Volpinari, presidente del Partito Socialista

