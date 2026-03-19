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Il Pdcs a Bruxelles per il 50° anniversario del PPE

"Presenza che si inserisce in rapporto storico e consolidato con il Partito Popolare Europeo, di cui la Dc è membro osservatore dal 1993"

di Silvia Pelliccioni
19 mar 2026
Il Pdcs a Bruxelles per il 50° anniversario del PPE

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese a Bruxelles per il 50° anniversario del Partito Popolare Europeo. Presenti il segretario politico Gian Carlo Venturini, il Vice Segretario Manuel Ciavatta e il segretario dei GDC, Emanuele Cangini, a dimostrazione dell'attenzione riservata dal partito verso il ruolo delle nuove generazioni.

La presenza alla celebrazione - osservano - "si inserisce in un rapporto storico e consolidato con il PPE, di cui la Dc è membro osservatore dal 1993. "In una fase complessa per l’Europa e per il contesto internazionale, il PDCS rinnova così il proprio impegno nel solco dei valori della tradizione popolare europea: centralità della persona, democrazia, solidarietà, libertà, sussidiarietà e responsabilità".

Sullo sfondo, "la consapevolezza - conclude la nota - che il dialogo con l’Europa rappresenti una direttrice fondamentale anche per il futuro di San Marino".




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