Il Pdcs a Bruxelles per il 50° anniversario del PPE

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese a Bruxelles per il 50° anniversario del Partito Popolare Europeo. Presenti il segretario politico Gian Carlo Venturini, il Vice Segretario Manuel Ciavatta e il segretario dei GDC, Emanuele Cangini, a dimostrazione dell'attenzione riservata dal partito verso il ruolo delle nuove generazioni.

La presenza alla celebrazione - osservano - "si inserisce in un rapporto storico e consolidato con il PPE, di cui la Dc è membro osservatore dal 1993. "In una fase complessa per l’Europa e per il contesto internazionale, il PDCS rinnova così il proprio impegno nel solco dei valori della tradizione popolare europea: centralità della persona, democrazia, solidarietà, libertà, sussidiarietà e responsabilità".

Sullo sfondo, "la consapevolezza - conclude la nota - che il dialogo con l’Europa rappresenti una direttrice fondamentale anche per il futuro di San Marino".







