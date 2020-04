Il PDCS celebra 72 anni

Il PDCS festeggia oggi 72 anni. Il 9 aprile 1948 veniva pubblicato ufficialmente il manifesto della fondazione ed il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, che entrava così nella scena politica sammarinese. Un lungo percorso che ora “di fronte all’emergenza della pandemia – si legge in una nota- e alle gravi conseguenze che questa produrrà sulle condizioni sociali ed economiche della Repubblica, questo patrimonio inestimabile di esperienze e di ideali è la risorsa principale a cui attingere per l’opera che dobbiamo mettere in atto, grati alle persone che hanno fatto sì che questo patrimonio giungesse fino a noi".



