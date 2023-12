Il Pdcs chiama a raccolta il Paese: “Ridisegnamo San Marino, Ue opportunità senza perdere sovranità"

La Democrazia Cristiana chiama a raccolta forze politiche ed economiche per “ridisegnare San Marino”. Al Kursaal un’intera giornata di conferenze con tutte le parti, per ragionare sul futuro del Paese, verso l’avvicinamento all’Unione Europea.

A tracciare la linea è Gian Carlo Venturini, segretario del primo partito di maggioranza, che ribadisce la volontà di concludere l’accordo di associazione. Un’opportunità, rimarca Venturini: una maggiore integrazione nel mercato unico “senza perdere sovranità” e “senza vincoli stringenti” come per gli altri Stati membri. Clausole di salvaguardia e deroghe, prosegue il segretario Dc, vanno nella direzione di tutelare la tradizione e l’ordinamento sammarinese. Da qui l’invito a non far diventare l’accordo un tema di scontro politico.

Fino a sera al Kursaal una serie di panel con i segretari di Stato in quota Dc che faranno il punto, oltre che sul percorso verso Bruxelles, anche su welfare, politiche sanitarie, giovani e famiglia, passando per sviluppo economico, energia e turismo, fino a una riflessione sulle riforme istituzionali. Ai dibattiti partecipano sindacati e categorie economiche. Sempre nel pomeriggio in programma la tavola rotonda con tutte le forze politiche.