VERSO IL 9 GIUGNO Il Pdcs chiede di confermare la fiducia per un Governo di continuità Il Segretario Venturini: "Noi facciamo proposte, altri parlano per slogan". Rivendicati i risultati certificati da Fmi e Moneyval. Dura replica a Libera sulla sanità. Chiesta chiarezza su candidati di altri partiti coinvolti in vicende giudiziarie

E' l'attuazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea per il Segretario del Pdcs Giancarlo Venturini la prima priorità per la prossima legislatura mentre su quella che si sta concludendo traccia un bilancio positivo citando – ad esempio – i recenti riscontri da parte di organismi internazionali, di primaria importanza, come Fmi e Moneyval. Sul dossier sanità Venturini ribadisce che deve restare universale e gratuita e difende Mariella Mularoni, capace negli ultimi 10 mesi di portare a casa l'atto organizzativo che mancava da 14 anni. Rispedite al mittente le forti critiche di Libera, ricordando che le difficoltà arrivano da lontano.

Di qui l'invito ad un 'mea culpa' per l'operato di Franco Santi, durante il governo “Adesso.sm”, per quella che Francesco Mussoni ha definito una delle peggiori gestioni di sempre della sanità, culminata nella legge sulla dirigenza e la fuga dei medici. Per il capogruppo Dc serve una legge sulla libera professione, la riorganizzazione dei servizi, il taglio degli sprechi, un nuovo ospedale e anche una residenza per anziani. Il Vicesegretario Manuel Ciavatta, sul fronte giustizia, rivendica i positivi effetti della riforma capace di riportare autorevolezza al tribunale e certezza del diritto, nonostante la contrarietà di Rf e l'astensione di Libera.

Sul caso Banca Cis – inoltre – l'auspicio che la magistratura faccia piena chiarezza, per recuperare quanto tolto ingiustamente alla cittadinanza. anche alla luce della sentenza di condanna dell’ex-direttore Guidi e di quanto fatto emergere dalla commissione di inchiesta. A tal proposito sollevata, durante la conferenza stampa, la questione delle vicende giudiziarie, emerse in questi giorni, che coinvolgerebbero alcuni candidati. Dal Presidente dei Gdc Marco Mularoni soddisfazione per il successo delle iniziative elettorali del Pdcs e l'invito al superamento, dopo il 9 giugno, dei personalismi, verso una maggiore unità necessaria al paese di fronte alle sfide che lo attendono.

