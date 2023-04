Il PDCS compie 75 anni Il 9 aprile del 1948 veniva ufficialmente pubblicato il manifesto della fondazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, redatto da Federico Bigi e sottoscritto da un gruppo di amici, tra i quali il Segretario, Zaccaria Savoretti

Ricorderanno tutti i protagonisti che hanno fatto la storia del Partito nella serata al Teatro Titano il 12 aprile, ma nel giorno dei 75 anni dalla Fondazione la DC richiama le parole, la lezione di Clara Boscaglia per tracciare un ponte, ideale e insieme concreto, con il presente. “San Marino è a un bivio innanzitutto culturale – diceva la Boscaglia - Chiudersi in se stesso, nel mito del passato, oppure cogliere le potenzialità del presente, per dare corpo ad una nuova coscienza dello Stato e della comunità; per un nuovo ruolo e immagine del nostro amato Paese”.

Repubblica al bivio anche oggi, scrive la DC, “tra il lasciar prevalere una cultura generata da personalismi e alimentata dal gioco delle fazioni o da chi vuole sovvertire valori tradizionali mettendo in crisi l'identità comunitaria; o piuttosto sostenere sul piano politico quella cultura che il manifesto fondativo definiva 'civiltà cristiana in atto', ancora capace di incidere sul piano della convivenza civile e dei rapporti sociali, favorendo quell'ambiente collaborativo e responsabile, che va al di là delle tessere di partito e del logoramento di chi cerca solo il potere”. Richiamano la responsabilità di guidare il Paese salvaguardando "i tesori etici e morali della sammarinesità, per essere riconosciuti anche all'estero come forza autorevole, superando il mito della sovranità come autosufficienza, bensì consolidando rapporti rispettosi della propria identità con l'Italia e l'Europa".

Dopo 75 anni, non cambia la visione di Paese "libero, democratico e sovrano” - dice la DC - nell'impegno a dare continuità all'azione secondo quel disegno: “La sovranità sta nel popolo – conclude il partito – e una politica al servizio del popolo è quella che opera per consolidare l'identità e l'unità del popolo stesso”.

