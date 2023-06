Il Pdcs definirà i criteri per la nomina del suo candidato alla Sanità

In un Consiglio Centrale partecipato, i vertici del Pdcs tracciano il quadro politico e condividono gli atti istituzionali messi in campo dopo il ritiro di Rete da Governo e Maggioranza. “Il Partito è la sua base”, ama ripetere il Presidente Pasquale Valentini, che anche ieri fa proprie le parole del Maestro Savoretti, primo segretario DC, invitando i militanti democristiani a far sentire la loro voce. Prima, però, il partito ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a proseguire la legislatura, scelta apprezzata dalla base poiché in linea con il senso di responsabilità espresso dalla Direzione e riaffermato in Consiglio Grande e Generale anche dagli alleati.

Rispetto alle cose da fare, in questo scorcio finale di legislatura ne vanno fatte poche ma bene, a partire dall'accordo di Associazione con l'Unione Europea. Rappresenta la posta in gioco più alta, anche alla luce di un'informativa UE che indica la fine dell'anno come scadenza per concludere il negoziato. Partita, quella con Bruxelles, su cui pende la spada di Damocle delle prossime elezioni europee. Nella lista delle priorità rientrano anche contratto pa e approvazione della Finanziaria.

Riguardo, invece, agli step istituzionali, l'attenzione si sposta sul Governo. La prossima settimana giureranno in Consiglio i Segretari che sostituiranno Roberto Ciavatta ed Elena Tonnini. Se sui candidati al momento circolano solo indiscrezioni, è invece certa l'appartenenza politica: la sanità alla Dc e gli Interni a NPR. In Consiglio Centrale nomi non sono stati fatti ma pare confermata la prassi - ormai consolidata - di non assegnare incarichi di governo a chi è alla prima legislatura. A breve Via delle Scalette definirà i criteri per la nomina del proprio candidato.

Con il giuramento del Segretario di Stato del Pdcs entrerà in parlamento Vittorio Brigliadori mentre il primo dei non eletti nella lista di NPR è Alessandro Rossi, che però oggi milita nel movimento Demos, forza di opposizione.