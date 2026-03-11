TV LIVE ·
12:32 Virtus, Guiducci: "Big match con il Tre Fiori importante ma non decisivo". SM Academy, Della Balda: "Ora più sicuri dei nostri mezzi" 10:36 La Sottomontana chiude al traffico dal 18 al 20 marzo
Il PDCS designa Alice Mina alla Suprema Magistratura

La candidatura è stata ufficializzata dal gruppo consiliare e dalla direzione del partito di maggioranza

11 mar 2026
Il PDCS designa Alice Mina alla Suprema Magistratura

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ha annunciato la candidatura di Alice Mina alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile- 1° ottobre 2026. La designazione è stata ufficializzata dal gruppo consiliare e dalla direzione del partito, che hanno indicato Mina — attuale Presidente del Consiglio Centrale del PDCS — come candidata al prestigioso incarico istituzionale.

Nel comunicato stampa, il partito ha espresso grande soddisfazione per la scelta, rivolgendo alla propria consigliera le felicitazioni per la candidatura e sottolineando il valore del suo impegno politico all’interno del PDCS.




