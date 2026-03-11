CAPITANI REGGENTI 1° APRILE - 1° OTTOBRE 2026 Il PDCS designa Alice Mina alla Suprema Magistratura La candidatura è stata ufficializzata dal gruppo consiliare e dalla direzione del partito di maggioranza

Il PDCS designa Alice Mina alla Suprema Magistratura.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ha annunciato la candidatura di Alice Mina alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il semestre 1° aprile- 1° ottobre 2026. La designazione è stata ufficializzata dal gruppo consiliare e dalla direzione del partito, che hanno indicato Mina — attuale Presidente del Consiglio Centrale del PDCS — come candidata al prestigioso incarico istituzionale.

Nel comunicato stampa, il partito ha espresso grande soddisfazione per la scelta, rivolgendo alla propria consigliera le felicitazioni per la candidatura e sottolineando il valore del suo impegno politico all’interno del PDCS.

