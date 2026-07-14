CONGRESSO DI STATO Il Pdcs designa Ugolini alla Segreteria Sanità Il capogruppo consiliare ha ricoperto il ruolo di Segretario alla Giustizia, in un periodo storico particolarmente difficile. Ora lo attendono nuove sfide, altrettanto complesse. In settimana la nomina in Consiglio

La DC ha deciso. Sarà Massimo Andrea Ugolini a ricoprire il ruolo di Segretario di Stato alla Sanità. Una “figura di esperienza” per rafforzare l'azione del Governo, puntando su continuità, visione e concretezza. La designazione – avvenuta con l'assenso di tutti i presenti - era all'ordine del giorno della Direzione, riunitasi con il gruppo consiliare anche per affrontare i temi in agenda nel prossimo Consiglio al via giovedì. E la nomina del Segretario sarà proprio il primo atto – dopo le Comunicazioni – che affronterà l'Aula.

La Direzione ha reso omaggio al lavoro svolto dalla compianta Mariella Mularoni, esprimendo la convinzione che Ugolini ne consoliderà l'operato, aggiungendo risultati a quelli già ottenuti in questi anni dal suo precursore. Massimo Andrea Ugolini ha 48 anni, è iscritto al Pdcs da 18, e nel corso della sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di Capitano Reggente nel 2016 e di Segretario alla Giustizia nel 2020. Incarico, quest'ultimo, assunto in un momento storico particolarmente difficile, segnato da forti scontri tra potere politico e ordine giudiziario, fino ad un percorso di normalizzazione innescato con la nomina a Dirigente del Tribunale di Giovanni Canzio, insediamento che ha avviato una progressiva pacificazione del clima giudiziario.

Sotto la regia di Ugolini, la Segreteria ha così intrapreso un imponente piano di adeguamento agli standard europei dettati dal GRECO e dalla Commissione di Venezia. Un percorso culminato nel dicembre 2021 con l’approvazione della storica Legge Costituzionale n. 1 e della Legge Qualificata n. 2. Provvedimenti che hanno profondamente riformato l'Ordinamento Giudiziario e ridefinito il Consiglio Giudiziario, blindando l’indipendenza dei magistrati dalle ingerenze della politica attiva.

Ora lo aspetta un'altra sfida in un cambio di scenario radicale: molti considerano la Sanità il dicastero più rovente e complesso della Repubblica. Tra i dossier più caldi che dovrà affrontare figurano la crisi demografica che rischia di compromettere la sostenibilità finanziaria dell'impianto sanitario; il reclutamento e la fidelizzazione del personale per scongiurare la fuga dei medici; le difficoltà della medicina di base; la transizione digitale – già avviata ma che richiede un'accelerazione decisa; il tema della prevenzione.

In parallelo c'è da gestire l'integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali, in particolare per quanto riguarda la tutela dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà, in linea con le recenti riforme legislative. Per pacificare l'ISS e traghettarlo fuori dalle secche della carenza di personale e dei costi in crescita, gli servirà la stessa fermezza diplomatica, applicata stavolta al benessere quotidiano dei cittadini sammarinesi e delle fasce più deboli.

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